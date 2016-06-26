Стадион «Оренбурга» не будет готов к старту нового сезона РФПЛ

Пресс-атташе «Оренбурга» Алексей Сорокин рассказал о том, какими темпами ведется реконструкция домашней арены клуба.

«Стадион «Оренбурга» не будет готов к старту РФПЛ. Полный цикл реконструкции арены заключается в том, чтобы заменить все четыре трибуны стадиона. На данный момент в эксплуатацию введены две самые большие трибуны: западная и восточная.

Крыша северной трибуны уже накрывается пластиком, это уже финальная стадия ее реконструкции. У южной закрывается нулевой цикл. Пока неизвестно, когда будут завершены работы. Но к началу августа стадион точно не будет готов», – сообщил Сорокин.

Напомним, что в первом туре предстоящего сезона российской Премьер-лиги «Оренбург» 29 июля на своем поле должен будет принять «Ростов».