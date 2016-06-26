Узденов: «Слухи о «Спартаке»? Бердыев всегда говорил, что хотел бы остаться в «Ростове»

Председатель совета директоров «Ростова» Али Узденов рассказал о подробностях процесса подписания двухлетнего контракта с главным тренером команды Курбаном Бердыевым.

«Почему история с подписанием контракта длилась так долго? Всему свое время. Губернатор взвешивал возможности региона, думал, куда двигаться дальше. В итоге решение было найдено. Курбан Бердыев остался в команде. Мы очень довольны этим. Не хотел бы обсуждать майские слухи о возможной работе тренера в «Спартаке». Курбан всегда говорил, что хотел бы остаться в «Ростове».

Сегодня он уже вместе с командой. Думаю, от него все ребята и узнали новость о том, что тренер остается с ними», – поделился Узденов.