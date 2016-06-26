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  • Узденов: «Слухи о «Спартаке»? Бердыев всегда говорил, что хотел бы остаться в «Ростове»

Узденов: «Слухи о «Спартаке»? Бердыев всегда говорил, что хотел бы остаться в «Ростове»

26 июня 2016, 16:32
2

Председатель совета директоров «Ростова» Али Узденов рассказал о подробностях процесса подписания двухлетнего контракта с главным тренером команды Курбаном Бердыевым.

«Почему история с подписанием контракта длилась так долго? Всему свое время. Губернатор взвешивал возможности региона, думал, куда двигаться дальше. В итоге решение было найдено. Курбан Бердыев остался в команде. Мы очень довольны этим. Не хотел бы обсуждать майские слухи о возможной работе тренера в «Спартаке». Курбан всегда говорил, что хотел бы остаться в «Ростове».

Сегодня он уже вместе с командой. Думаю, от него все ребята и узнали новость о том, что тренер остается с ними», – поделился Узденов.

Источник: Р-Спорт
Россия. Премьер-лига Ростов Бердыев Курбан
Комментарии (2)
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shurik45
1466963966
Вы ему еще памятник поставьте . Бердыев -обычный тренер с тактикой а-ля "автобус". Играть от обороны ,думаю не вариант . Черчесов -идеальный тренер для сборной. Представьте если бы Спартак играл от обороны. Наверное ,это бы и было бы позором ,чем пятое место по итогам ЧР.
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арейская
1466982364
Я тоже очень довольна! Дерзай, Курбан Бекиевич и дальше, и в ЧР и в ЛЧ!
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