Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Первая лига Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Анчелотти: «Месси и Роналду нуждаются друг в друге»

25 июня 2016, 12:26
5

Главный тренер «Баварии» Карло Анчелотти высказал мнение по поводу соперничества между нападающим «Барселоны» Лионелем Месси и форвардом «Реала» Криштиану Роналду.

«Мне часто задают вопросы про Месси, а также спрашивают о том, насколько сильно его уважает Роналду. Дело в том, что мы не болтали с Криштиану о нем, когда я работал в «Реале», но я знаю, что Роналду его очень сильно уважает. Мне кажется, что они нуждаются друг в друге. Своими достижениями они подталкивают друг друга на новые высоты и рекорды.

Если не было бы Месси или Роналду, «Золотой мяч» восемь раз подряд выиграл бы кто-то из них двоих. С другой стороны, из-за отсутствия соперничества этого могло не быть», – сказал Анчелотти.

Источник: Telegraph.co.uk
Реал Барселона Месси Лионель Роналду Криштиану Анчелотти Карло
Комментарии (5)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Kano
1466849020
Все верно говорит. Я лично всегда за конкуренцию
Ответить
-SHERLS
1466852934
Два этих игрока разваливают Мировой футбол,вся их деятельность сводится к диктату в тех клубах в каких они играют,игроки этих клубов ждут не до ждутся когда они уйдут!!!
Ответить
ivan199103
1466866871
Это как если выращивать одного поросенка, то он растет маленьким, так как мало ест, а если - двоих, то они едят на перегонки и растут большими и сильными
Ответить
Главные новости
«Локомотиву» могут предложить 10 миллионов за защитника
12:58
«ПСЖ» договорился о покупке нового вратаря
12:40
Бабаев – о Гонду: «С голами есть проблемы, глупо отрицать»
12:29
1
Федотов оценил работу Левникова в игре «Спартак» – «Краснодар»
12:02
2
Генич заявил о конфликте в ЦСКА
11:23
3
ФотоВратарь «Челси» перешел в клуб Лиги 1
11:10
1
Экс-судья Федотов высказался о голе «Родины» «Зениту», засчитанному с помощью ВАР
10:59
2
Слуцкий – о возвращении Головина в РПЛ: «Ни в коем случае»
10:49
1
Участник ЧМ-2026 анонсировал товарищеский матч против России
10:21
2
Слуцкий сказал, кто лучше – Соболев или Дзюба
10:08
4
Все новости
Все новости
«Рубин» перехватил у «Зенита» игрока «Краснодара»
12:49
За Тикнизяна предложили 7 миллионов
12:13
Стала известна сумма трансфера Лукаку в турецкий клуб
11:37
ФотоВратарь «Челси» перешел в клуб Лиги 1
11:10
1
Экс-судья Федотов высказался о голе «Родины» «Зениту», засчитанному с помощью ВАР
10:59
2
Слуцкий – о возвращении Головина в РПЛ: «Ни в коем случае»
10:49
1
Агент Дзюбы сказал, чем игрок может помочь «Спартаку»
10:38
2
Участник ЧМ-2026 анонсировал товарищеский матч против России
10:21
2
Слуцкий сказал, кто лучше – Соболев или Дзюба
10:08
4
В ЦСКА сказали, могли ли назначить Гусева вместо Игдисамова
09:56
Игрок «Родины» – о победе над «Зенитом»: «Чемпионы играли с чемпионами»
09:38
3
Месси временно прекратил играть за «Интер Майами»
09:26
Известен один из кандидатов на позицию вингера в «Спартаке»
09:08
8
Фото«Динамо» отдало вратаря в аренду
08:52
Слуцкий сказал, в чем Тюкавин уступает Кордобе, Дзюбе и Даку
08:39
5
Итоги третьего тура РПЛ 2026/2027. Единоличное лидерство «Краснодара» и шок в Петербурге: обзор всех матчей
08:30
1
Бразильский клуб принял решение по Кордобе
08:30
7
Дзюба обратился к Даку: «Родной, ты можешь сделать «Спартак» чемпионом»
08:18
4
Слуцкий назвал экзотическую лигу, в которую пошел бы пешком
04:51
3
Слуцкий обвинил ЦСКА в непрофессионализме: «Невозможно так плохо работать»
02:55
6
Слуцкий возглавил новую команду, Дзюба готов завершить карьеру, Головин может уехать в АПЛ и другие новости
02:00
Раскрыты трансферные планы «Арсенала»
01:37
Слуцкий вынес вердикт Воробьеву из «Краснодара»
01:29
5
Погребняк назвал причину поражения «Зенита» от «Родины»
01:19
2
Вингер «Барселоны» порвал кресты и выбыл на 6-7 месяцев
01:15
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+