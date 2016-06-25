Анчелотти: «Месси и Роналду нуждаются друг в друге»

Главный тренер «Баварии» Карло Анчелотти высказал мнение по поводу соперничества между нападающим «Барселоны» Лионелем Месси и форвардом «Реала» Криштиану Роналду.

«Мне часто задают вопросы про Месси, а также спрашивают о том, насколько сильно его уважает Роналду. Дело в том, что мы не болтали с Криштиану о нем, когда я работал в «Реале», но я знаю, что Роналду его очень сильно уважает. Мне кажется, что они нуждаются друг в друге. Своими достижениями они подталкивают друг друга на новые высоты и рекорды.

Если не было бы Месси или Роналду, «Золотой мяч» восемь раз подряд выиграл бы кто-то из них двоих. С другой стороны, из-за отсутствия соперничества этого могло не быть», – сказал Анчелотти.