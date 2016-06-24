Бабаев: «Есть вероятность, что матч Суперкубка пройдет на «Локомотиве»

Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев заявил, что матч Суперкубка России против «Зенита» может пройти на стадионе «Локомотив».

– Периодически появляется информация о том, что ЦСКА не успеет сдать стадион в эксплуатацию к началу сезона…

– Очень тяжелый вопрос. Не спешим пока с оценками, комментариями. Клуб в полном составе работает и по этому вопросу. К сожалению, есть вероятность того, что к матчу за Суперкубок можем не успеть.

Причем в эксплуатацию, думаю, к этому времени мы объект введем. В данном случае руководствуемся комфортом и безопасностью зрителей. С учетом вывески ЦСКА – «Зенит» будет полный стадион, между болельщиками непростые отношения. Мы не хотим подвергать какой-то опасности зрителей.

– Матч может пройти на «Локомотиве»?

– Думаю, да. Это решение не окончательное, но вероятность такая есть, – сказал Бабаев.

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