Бабаев: «Вероятность ухода Широкова из ЦСКА существует»

Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев прояснил ситуацию с контрактом хавбека Романа Широкова. Напомним, 34-летний игрок перебрался в стан армейцев зимой этого года, подписав соглашение на шесть месяцев. В весенней части сезона полузащитник принял участие в девяти поединках в составе красно-синих, отметившись одним забитым мячом и двумя голевыми передачами.

– Общались с агентом. Скорее всего, решение будет принято из позиции игрока и его агента. Будем исходить из того, что футболист хочет иметь стабильную игровую практику.

– Значит, уйдет?

– Такая вероятность есть.