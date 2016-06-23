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  • Луческу: «Работаем над передачами – на этом будет строиться наша игра»

Луческу: «Работаем над передачами – на этом будет строиться наша игра»

23 июня 2016, 23:33
7

Главный тренер «Зенита» Мирча Луческу рассказал о подготовке команды к новому сезону.

«Пока мы работаем, набираем кондиции. Во время тренировок анализируем игры, которые проходят на чемпионате Европы. Сейчас мы озадачены несколькими моментами. Нужно хорошо подготовить команду физически, что позволит играть в более атакующий футбол. Работаем над тем, чтобы игроки вскрывали зоны соперника, врывались в них. Работаем и над передачами — на этом будет базироваться наша игра. Мы пытаемся всегда контролировать мяч, контролировать игру, а для этого нужно хорошо владеть пасом», – сказал Луческу.

По словам румынского специалиста, он уделяет внимание и молодым игрокам.

«У нас получилось посмотреть молодых игроков, которые на таком уровне еще не показывали себя, постоянно не тренировались с командой. Увидели, как они ведут себя на футбольном поле, вне поля. И они должны, даже обязаны использовать то, что еще не все находятся здесь, показать себя с лучшей стороны. И в тренировочном процессе, в играх они должны доказать, что не зря тренируются сейчас и могут претендовать на то, чтобы быть в «Зените».

Также Луческу затронул тему тактики и назвал сроки возвращения игроков из национальных сборных.

«Мы начали постепенно говорить о тактике, об организации игры. Начали работать над завершающей стадией атаки, что подразумевает автоматизм, взаимодействие и комбинации. Потому что уже через три–четыре дня – первая товарищеская игра. Уверен, что после первого сбора я буду иметь полное представление о тех молодых игроках, которые поехали с нами, и мы будем ждать сборников.

Они приедут на второй сбор, пятого числа, а до этого будут восстанавливаться. Вообще-то до первого официального матча, игры на Суперкубок, осталось не так много времени. Надеюсь, что первый сбор покажет и выявит несколько молодых футболистов, которых мы смогли бы оставить и которые смогут конкурировать с игроками основного состава».

Источник: ФК «Зенит»
Россия. Премьер-лига Зенит Луческу Мирча
Комментарии (7)
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андрей андреев
1466715576
Можете контролировать мяч сколько угодно,Ростову нужно всего 2-3 раза что бы вы его потеряли)))
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sined1951
1466716545
Дед молодец, смотрит в корень. Именно игра в пас, особенно при скоростной игре, бич наших команд. Хороший обостряющий пас у нас могут исполнить единицы. Большинство игроков стремятся играть по-проще, поэтому много поперечных передач и откидок назад.
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udavMike
1466716907
передачи,тормоз,газ - не попутали бы
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mik1954
1466760550
У молодых при любом раскладе шансов мало, слишком велика разница между основой и дублем....
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