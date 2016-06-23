Гризманн подписал соглашение с «Атлетико» до 2021-го года

Форвард «Атлетико» Антуан Гризманн продлил контракт с «матрасниками». Новое соглашение рассчитано до 2021-го года.

«Я счастлив остаться в этой семье и в этом проекте. Я хочу совершенствоваться с каждым годом, и тренер, клуб и партнеры помогают мне в этом.

«Атлетико» хочет и дальше находиться на вершине, и я приложу все усилия, чтобы продолжать наращивать нашу мощь», – сказал Гризманн.

В прошедшем розыгрыше Примеры 25-летний француз провел 38 поединков, отметившись 22-мя голами и пятью результативными передачами.