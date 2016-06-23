«Справедливая Россия» хочет выдвинуть кандидатуру Газзаева на выборы в Госдуму

Партия «Справедливая Россия» планирует выдвинуть кандидатуру бывшего главного тренера ЦСКА Валерия Газзаева на выборы в Государственную Думу.

Сообщается, что российский специалист может возглавить региональную группу, которая объединяет в себе четыре кавказских субъекта РФ. В их числе – Северная Осетия, Карачаево-Черкесия, Кабардино-Балкария и Ингушетия.

Кроме того, выбор кандидатуры Газзаева вызван тем, что он является известной фигурой, которой проще объединить региональную группу из нескольких республик.