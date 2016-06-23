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  • «Справедливая Россия» хочет выдвинуть кандидатуру Газзаева на выборы в Госдуму

«Справедливая Россия» хочет выдвинуть кандидатуру Газзаева на выборы в Госдуму

23 июня 2016, 01:53
8

Партия «Справедливая Россия» планирует выдвинуть кандидатуру бывшего главного тренера ЦСКА Валерия Газзаева на выборы в Государственную Думу.

Сообщается, что российский специалист может возглавить региональную группу, которая объединяет в себе четыре кавказских субъекта РФ. В их числе – Северная Осетия, Карачаево-Черкесия, Кабардино-Балкария и Ингушетия.

Кроме того, выбор кандидатуры Газзаева вызван тем, что он является известной фигурой, которой проще объединить региональную группу из нескольких республик.

Источник: Коммерсант
Россия. Премьер-лига Газзаев Валерий
Комментарии (8)
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Garrincha58
1466648305
в РФС его вместо мутко
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Vasilii1958
1466648894
Гдето прогнулся лизнул у когото
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kykyi
1466657443
Боюсь, что справедливороссам уже ничего не поможет.
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magg27
1466658848
Да чудеса!
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никита голоян
1466665232
и на хрена там этот бездельник нужен.Пусть идет детишек тренировать
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ФК Зенит всея Руси
1466669057
Вряд ли Справедливая Россия пробьётся. Так что всё зря.
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VVM1964
1466670293
ШИРОКОВА ВЫДВИНЬТЕ , ПИЗД.ТЬ НЕ МЕШКИ ВОРОЧАТЬ . ОН СЕЙЧАС КАК РАЗ НА РАСПУТЬЕ ( КТО ЕЩЕ ПОДБЕРЕТ ? )
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Пчела 672
1466671823
На посадку в тюрьму его нужно выдвинуть, за то что Аланию распродал и уничтожил? Хотя чему удивляться, они там в думе все такие.
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