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«Манчестер Сити» не устраивают высокие запросы Обамеянга

22 июня 2016, 14:17
4

Переход нападающего «Боруссии» Пьера-Эмерика Обамеянга в «Манчестер Сити» может оказаться сорванным из-за завышенных требований самого футболиста. Клубы уже смогли договориться между собой, но английской стороне не удается согласовать личный контракт с футболистом.

Обамейянг хочет получать в Англии 12 миллионов евро в год. Кроме того, агент футболиста рассчитывает получить 10 миллионов евро в качестве бонуса за проведение переговоров. Оба условия крайне не устраивают представителей «Манчестер Сити».

В прошедшем сезоне Обамеянг провел в Бундеслиге 31 матч, в которых отметился 25 забитыми голами и пятью результативными передачами.

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает
Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Источник: Twitter
Англия. Премьер-лига Германия. Бундеслига Трансферы Манчестер Сити Боруссия Д Обамеянг Пьер-Эмерик
Комментарии (4)
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алекс88
1466595178
Нихххх себе чёрные губенки то аж до пяток упали
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Kulimen
1466596330
Так помимо этого еще ж и подъемные скорее всего будут.
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Сергей Свояк
1467050384
А 10 млн. рублей в год, - мало ?
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