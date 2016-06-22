«Манчестер Сити» не устраивают высокие запросы Обамеянга

Переход нападающего «Боруссии» Пьера-Эмерика Обамеянга в «Манчестер Сити» может оказаться сорванным из-за завышенных требований самого футболиста. Клубы уже смогли договориться между собой, но английской стороне не удается согласовать личный контракт с футболистом.

Обамейянг хочет получать в Англии 12 миллионов евро в год. Кроме того, агент футболиста рассчитывает получить 10 миллионов евро в качестве бонуса за проведение переговоров. Оба условия крайне не устраивают представителей «Манчестер Сити».

В прошедшем сезоне Обамеянг провел в Бундеслиге 31 матч, в которых отметился 25 забитыми голами и пятью результативными передачами.

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