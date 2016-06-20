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  • Бюджет «Локомотива» в новом сезоне составит около 4,7 миллиарда

Бюджет «Локомотива» в новом сезоне составит около 4,7 миллиарда

20 июня 2016, 17:15
8

Бюджет «Локомотива» на 2016 год будет составлять около 4,7 миллиарда рублей. Об этом сообщил председатель совета директоров железнодорожников Анатолий Мещеряков.

«У клуба бюджет на год, и он примерно такой же, как и в прошлом году – около 4,7 миллиарда рублей, точно не помню. Просто я считаю с НДС общие доходы клуба от рекламных контрактов – это 5,4 миллиарда в текущем году. Этот бюджет включает в себя все расходы клуба в течение года», – заявил Мещеряков.

Напомним, что в прошедшем сезоне российской Премьер-лиги «Локомотив» набрал 50 очков и занял шестое место в турнирной таблице.

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Источник: ТАСС
Россия. Премьер-лига Локомотив
Комментарии (8)
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nem00700
1466432269
60 МИЛЛИОНОВ ЕВРО?
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никита голоян
1466433105
зачем так дорого платить за позор??)))
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Спартак-воин
1466437731
Это много ?
Ответить
_Kesh_Suntar_
1466439184
Мало вот и 6 место
Ответить
BorisoW
1466443402
А толку?...............
Ответить
Alexx22
1466450196
не ужели шпалы столько стоят??
Ответить
LokoGoGo
1466483292
5,4 Миллиарда- это где-то 70 лямов евро. Купить можно троих по два раза и еще на зарплату всем кроме Тарасова останется
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