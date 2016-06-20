Бюджет «Локомотива» в новом сезоне составит около 4,7 миллиарда

Бюджет «Локомотива» на 2016 год будет составлять около 4,7 миллиарда рублей. Об этом сообщил председатель совета директоров железнодорожников Анатолий Мещеряков.

«У клуба бюджет на год, и он примерно такой же, как и в прошлом году – около 4,7 миллиарда рублей, точно не помню. Просто я считаю с НДС общие доходы клуба от рекламных контрактов – это 5,4 миллиарда в текущем году. Этот бюджет включает в себя все расходы клуба в течение года», – заявил Мещеряков.

Напомним, что в прошедшем сезоне российской Премьер-лиги «Локомотив» набрал 50 очков и занял шестое место в турнирной таблице.

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