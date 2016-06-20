«Шинник» получил лицензию на участие в ФНЛ

«Шинник» сможет стартовать в новом сезоне в ФНЛ. Как сообщил генеральный директор клуба Валерий Фролов, клубу удалось выполнить условия апелляционного комитета Футбольной национальной лиги. Ранее сообщалось, что «Шинник» пока не урегулировал вопросы по налогам за зарплаты и премиальные своих игроков.

«Только что пришла бумага, что все условия апелляционного комитета по требованиям, которые предъявляли для выступления в ФНЛ, выполнены «Шинником» в полном объeме. Теперь об этом можно смело объявить», – заявил Фролов.