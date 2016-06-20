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  • Выступление «Локомотива» в сезоне-2015/16 признано неудовлетворительным

Выступление «Локомотива» в сезоне-2015/16 признано неудовлетворительным

20 июня 2016, 15:10
4

Совет директоров «Локомотива» признал выступление московской команды в прошедшем сезоне неудовлетворительным. Об этом сообщил вице-президент РЖД по коммерческой деятельности Салман Бабаев.

«Мы обсудили итоги, заслушали президента, но решили, что соберем совет директоров еще раз через 2-3 недели, чтобы выслушать мнение тренерского штаба. Сегодня оценку сезона мы дали неудовлетворительную. Конечно, мы недовольны шестым местом. Мы сказали, чтобы клуб через 2-3 недели изложил нам, как они собираются налаживать ситуацию», – заявил Бабаев.

Напомним, что в минувшем сезоне российской Премьер-лиги «Локомотив» набрал 50 очков и занял шестое место.

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Источник: Р-Спорт
Россия. Премьер-лига Локомотив
Комментарии (4)
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Dgad
1466425031
В Локо тоже есть свой Бабаев,)))
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LokoGoGo
1466425702
Классно) не дают денег, давят на тренера, продают неплохих игроков, с некоторыми не продлевают контракты и говорят, мол "Олежка, Игорёк, Саркис, извольте объясниться"
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VGreen
1466428307
УВОЛИТЬ ПРЕЗИДЕНТА! Вот, блять, как можно наладить ситуацию! в любом другом клубе уже давно уволили бы, ебаный РЖД
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XaXatyn
1466431744
Еще остаток игроков которые показывают игру продайте , отпустите свободными агентами и ждите результатов !
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