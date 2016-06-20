Выступление «Локомотива» в сезоне-2015/16 признано неудовлетворительным

Совет директоров «Локомотива» признал выступление московской команды в прошедшем сезоне неудовлетворительным. Об этом сообщил вице-президент РЖД по коммерческой деятельности Салман Бабаев.

«Мы обсудили итоги, заслушали президента, но решили, что соберем совет директоров еще раз через 2-3 недели, чтобы выслушать мнение тренерского штаба. Сегодня оценку сезона мы дали неудовлетворительную. Конечно, мы недовольны шестым местом. Мы сказали, чтобы клуб через 2-3 недели изложил нам, как они собираются налаживать ситуацию», – заявил Бабаев.

Напомним, что в минувшем сезоне российской Премьер-лиги «Локомотив» набрал 50 очков и занял шестое место.

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