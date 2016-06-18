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Долги «Ростова» составляют 300 миллионов

18 июня 2016, 13:10
5

Губернатор Ростовской области Василий Голубев заявил, что долги «Ростова» на данный момент составляют 300 миллионов рублей.

«Я бы сказал, что долг текущий. Мы по маю месяцу практически рассчитались, и сейчас есть платежи по июню. Не только по зарплатам игроков, но и традиционные – различные фонды, налоги. Порядка 300 млн рублей.

Плюс, нам нужно готовиться к следующему сезону, и выступлению в Лиге чемпионов. А это значит, надо думать, каким образом круг наших спонсоров увеличить. При том, что команда финансируется из бюджета ростовской области, я убежден, что для решения задачи основательной, нужен титульный спонсор, тогда ситуация будет стабилизирована. Хотя, годом ранее долг команды составлял до семи месяцев.

Сейчас мы ищем региональных спонсоров, которые занимаются реализацией проектов федерального уровня», – сказал Голубев.

Источник: ТАСС
Россия. Премьер-лига Ростов
Комментарии (5)
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Ubuntu
1466245259
Выступление в ЛЧ должно принести денег
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roman230582
1466252017
5.5 млн долларов, не так много по современным меркам
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sargassov
1466262602
Дорого "Ростов" обходится Ростову
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андрей андреев
1466264870
В баксах,копейки
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Дон Посей
1466279761
Надо сделать из Ростова партийную команду ЛДПР.
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