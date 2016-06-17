Калитвинцев: «Посмеялся, когда услышал о том, что провожу тренировки на украинском языке»

Главный тренер московского «Динамо» Юрий Калитвинцев ответил на негативные лозунги болельщиков бело-голубых по поводу его назначения на пост наставника команды.

«Я приехал сюда заниматься тем, чем умею, — футболом. Я понимал, какая будет реакция. Не понимаю, почему и за что. Не проблема, у каждого свое мнение. Я честен и перед людьми, и перед самим собой. Если будут проблемы, первым делом я буду искать ответ в зеркале. Я встаю в шесть утра и ложусь в три ночи. Не хватает времени, чтобы подготовиться к сезону. Но его хватит, ничего страшного, можем и по паре суток не спать. Но отвлекаться на что-то другое я не вижу смысла.

Посмеялся, когда услышал слова о том, что я провожу тренировки на украинском языке. Понимаете, если я буду отвечать, это будет как извинения или отмазки. На эту тему уже все сказали Алдонин, Каряка — те люди, которые со мной работали», – сказал Калитвинцев.