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Бабаев: «С Широковым пока не договорились, он хочет играть»

16 июня 2016, 18:45
3

Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев рассказал о ходе переговоров по продлению контракта с полузащитником Романом Широковым.

«Мы в процессе. Сейчас все поглощены Евро. Агент Романа тоже находится, насколько я понимаю, там. Как только примем решение, сообщим о нем. Но в этом вопросе будем исходить, прежде всего, из желания футболиста играть. Роман не очень удовлетворен количеством игрового времени в ЦСКА. Приоритет для него и его агента – постоянная игровая практика», – заявил Бабаев.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига ЦСКА Широков Роман Бабаев Роман
Комментарии (3)
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ФК Зенит всея Руси
1466092750
Уйдя из Зенита - Рома "подвис". - Ну, в Москве зато живёт. Чего желал. Там ещё дохрренища клубов. Если что, в Динамо можно падать. По зарплате чего-нибудь выторгует. Такова судьба, если не ценишь своё нахождение в Зените.
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cska-62
1466093114
Полагаю, что Роман не очень удовлетворён и главным тренером ЦСКА... :-)))) Широков ведь не просто умный игрок, но и весьма остроумный человек... И массированной "слуцепропагандой" его не взять... Ну а пока он соблюдает правила приличия... Дождёмся мемуаров!!! Если он, конечно, не останется работать в нашем удушливом от смрада футболе...
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_CSKA_Forever
1466119182
Везде всем недоволен.
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