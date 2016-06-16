Бабаев: «С Широковым пока не договорились, он хочет играть»

Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев рассказал о ходе переговоров по продлению контракта с полузащитником Романом Широковым.

«Мы в процессе. Сейчас все поглощены Евро. Агент Романа тоже находится, насколько я понимаю, там. Как только примем решение, сообщим о нем. Но в этом вопросе будем исходить, прежде всего, из желания футболиста играть. Роман не очень удовлетворен количеством игрового времени в ЦСКА. Приоритет для него и его агента – постоянная игровая практика», – заявил Бабаев.