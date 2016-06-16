Первый зампред банка ВТБ: «Бюджет «Динамо» значительно уменьшится»

Первый зампред банка ВТБ Василий Титов рассказал о том, какие изменения ждут московское «Динамо» в новом сезоне. По его словам, бюджет московского клуба будет значительно меньше, чем в предыдущие сезоны.

«Прошел совет директоров, который четко сформулировал задачи. Нужно вернуться в премьер-лигу в течение одного сезона. Уверен, что эта задача команде по плечу, и что она будет выполнена. У нас есть современная база, есть перспективная молодежь, есть опытный тренерский штаб, поэтому мы должны справиться со всеми поставленными задачами».

«Клуб не отменял задачу жить по средствам. Это означает, что бюджет безусловно будет меньше, чем в предыдущие сезоны, значительно меньше. «Динамо» будет тратить на трансферы ровно столько, сколько будет зарабатывать. Жить по средствам – это ключевая задача для клуба», – сказал Титов.

Кроме того, он прокомментировал возможное продление контракта между клубом Футбольной национальной лиги «Динамо» и банка ВТБ.

«У нас действует контракт до конца 2016 года. Что будет дальше – посмотрим. Жизнь переменчива, все может изменится. Пока говорить о каких-то конкретных дальнейших решениях преждевременно», – добавил Титов.

Напомним, что новый сезон москвичи начнут в ФНЛ.

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