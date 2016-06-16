Стадион ЦСКА могут не успеть открыть к началу нового сезона

ЦСКА может не успеть в сроки сдать в эксплуатацию стадион, строящийся в Москве. Таким образом, матч за Суперкубок страны может пройти на арене «Локомотив».

«У ЦСКА есть проблемы с облицовкой стадиона. Кроме того, процесс сдачи стадиона в эксплуатацию весьма трудоемкий, плюс нужно получить соответствующий сертификат соответствия от комиссии РФС и РФПЛ, позволяющий проводить матчи чемпионата России. Сейчас ситуация складывается таким образом, что матч за Суперкубок пройдет на «Локомотиве», а первые домашние игры в чемпионате России ЦСКА проведет на «Арене Химки», — сообщает источник.

Матч за Суперкубок России между ЦСКА и «Зенитом» запланирован на 23 июля.

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