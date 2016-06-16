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Стадион ЦСКА могут не успеть открыть к началу нового сезона

16 июня 2016, 09:25
15

ЦСКА может не успеть в сроки сдать в эксплуатацию стадион, строящийся в Москве. Таким образом, матч за Суперкубок страны может пройти на арене «Локомотив».

«У ЦСКА есть проблемы с облицовкой стадиона. Кроме того, процесс сдачи стадиона в эксплуатацию весьма трудоемкий, плюс нужно получить соответствующий сертификат соответствия от комиссии РФС и РФПЛ, позволяющий проводить матчи чемпионата России. Сейчас ситуация складывается таким образом, что матч за Суперкубок пройдет на «Локомотиве», а первые домашние игры в чемпионате России ЦСКА проведет на «Арене Химки», — сообщает источник.

Матч за Суперкубок России между ЦСКА и «Зенитом» запланирован на 23 июля.

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Источник: ТАСС
ЦСКА
Комментарии (15)
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Freyk
1466058664
Ну и хорошо, Суперкубок надо проводить на нейтральном поле для обеих команд.
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Pro100Kid
1466058912
У нас в стране очень не любят открывать стадионы в срок(
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ДСА
1466059770
Не удивительно.
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84aivengo
1466060036
началось.... я не согласен! даешь свой стадион!
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LOKOfanatik19
1466060139
Сага о стадионах России продолжается.... А то раньше не учитывали о времени получения сертификата... Мне кажется только в Грозном стадион был построен в срок....
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subbdim
1466064397
печально
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pegas1276
1466072843
куды торопится, строит так нормуль чтобы все было, а не развалился через пару тройку лет...
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ФК Зенит всея Руси
1466080793
Если эти московские сyки, конкретно РФПЛ этот сpaный, снова обратится к Зениту чтобы провести матч на нашем изумрудном газоне "Петровского" - в надежде потом целый год ныть, что все матчи играются в Петербурге -- то нужно плюнуть в их тупые наглые глаза. В каждом случае, когда у принимающей стороны не готов стадион -- играть на поле Зенита не нужно. Играйте где хотите, или засчитывайте принимающей стороне поражение с полной выплатой штрафов и компенсаций. Лодыри несчастные.
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ФК Зенит всея Руси
1466080973
цитата: Beim > Freyk 4 часа назад Поэтому прошлый с участием зенита был на петровском? ----------- ОТВЕТ
: Потому что запланированные стадионы, ответственность за которые несла РФПЛ, оказались не готовы. И РФПЛ обратилась с просьбой к Зениту, у которого стадион готов и поле в идеальном состоянии - сыграть матч в Петербурге. Никто вас там в вашей Москве не насиловал, никто пистолета к виску не приставлял - вы попросили - а потом весь год плакали, вместо того чтобы в ножки кланяться. Удоды.
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