«Барселона» заплатит 5,5 миллиона за финансовые нарушения трансфера Неймара

«Барселона» выступила с официальным заявлением по поводу трансфера полузащитника команды Неймара. Каталонцы признали, что допустили ошибки в налоговом планировании на два финансовых года, когда подписывали бразильца. Предполагается, что сине-гранатовые выплатят штраф в размере 5,5 миллиона евро.

Напомним, что «Барселона» и Неймар обвинялись прокуратурой Испании в неуплате налогов и сокрытии реальной стоимости перехода футболиста. В клубе сообщали, что трансфер бразильского форварда обошелся им в 57 миллионов евро, тогда как по версии правоохранительных органов выплаченная сумма «Сантосу» существенно превышала названную.