Блаттер: «Шары для жеребьевки можно нагреть. Я видел, как это делали для клуба из Италии»

Бывший президент ФИФА Зепп Блаттер заявил, что был свидетелем нечестной жеребьевки в одном из европейских кубковых турниров.

«Жеребьевку можно подстроить. Я видел это собственными глазами, и это выглядело, как обман. Я говорю о жеребьевке одного европейского турнира, когда клуб из Италии получил нужного соперника. Шары можно как нагреть, так и охладить. Я был свидетелем подобного случая.

Сам я в этом никогда не принимал участия, но другие президенты делали это. Моя совесть чиста», – приводит слова Блаттера Le Nacion.

Примите участие в Конкурсе прогнозов и выиграйте один из 100 призов