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  • Блаттер: «Шары для жеребьевки можно нагреть. Я видел, как это делали для клуба из Италии»

Блаттер: «Шары для жеребьевки можно нагреть. Я видел, как это делали для клуба из Италии»

13 июня 2016, 21:23
14

Бывший президент ФИФА Зепп Блаттер заявил, что был свидетелем нечестной жеребьевки в одном из европейских кубковых турниров.

«Жеребьевку можно подстроить. Я видел это собственными глазами, и это выглядело, как обман. Я говорю о жеребьевке одного европейского турнира, когда клуб из Италии получил нужного соперника. Шары можно как нагреть, так и охладить. Я был свидетелем подобного случая.

Сам я в этом никогда не принимал участия, но другие президенты делали это. Моя совесть чиста», – приводит слова Блаттера Le Nacion.

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Источник: Бомбардир.ру
Европа Блаттер Зепп
Комментарии (14)
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alexfor
1465842357
шары для реала не остывают.
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Alisha_Sergey
1465842367
Мы тоже об этом знали:)
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dezmond_87
1465845838
Зепп Блаттер и теплые шары
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ШарКий вояж в ТуЛузу
1465847422
Предлагаемые меры (на выбор): 1. Вынимать шары руками, облаченными в толстые шерстяные перчатки. 2. Смазать шары солидолом, чтобы те выскальзывали из рук. Извлекать с помощью магнита. 3. Воткнуть в шары множество острых иголок, чтобы не было желания их ощупывать. На всякий пропитать иглы ядом кураре. 4. Расплющить шары в блины. Выложить их на сковороде. Включить газ на полную. Подавать горячими спустя 5 минут. 5. Открыть все шары. Извлечь оттуда свернутые бумажки с названиями команд. Не разворачивая, бросить бумажки в барабан. Закрыть барабан. Вращать барабан. Открыть барабан. Не глядя достать одну бумажку. Развернуть. Прочитать. Показать. В камеру! (во всех смыслах)
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Freyk
1465847715
Так чего же ты молчал, Зепп, все это время? Как я понял, этот итальянский клуб до сих пор здравствует и за время президентства Блаттера никаких санкций не получил, как и организаторы всех этих махинаций. Выходит, что Блаттер либо все это время занимался сокрытием преступления, что никак его не красит, либо просто набрасывает на вентилятор, не располагая никакими данными.
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калач
1465849388
конечно не делал - Инфантино же шары всегда доставал
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geragera
1465853822
а че только сейчас заговорил?
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dmitri80
1465853847
Конкретно называй, а иначе это все бла бла бла
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Apachi Bur
1465857121
Теперь я уверен как Реалу достался Вольфсбург,Рома и мертвый Мансити ))!!!!
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Apachi Bur
1465859775
Комментарий удален.
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