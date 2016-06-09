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  • Мутко: «Сокрытие положительной допинг-пробы игрока «Краснодара»? Смешные вещи»

Мутко: «Сокрытие положительной допинг-пробы игрока «Краснодара»? Смешные вещи»

9 июня 2016, 13:01
6

Министр спорта РФ Виталий Мутко опроверг информацию о том, что он скрыл положительную допинг-пробу у одного из футболистов «Краснодара» в 2014 году.

«Инициалы можно и по другому расшифровать, на меня могут ссылаться тысячи людей. Как я могу помогать скрывать? Сам могу уничтожить? Это смешные вещи.

Игрок «Краснодара» какой-то? Откуда я могу это знать? Под футбол «копают» давно. Зашли через ФИФА, теперь заходят с другой стороны. Но государственный уровень – это серьезно», – отметил Мутко.

Источник: ТАСС
Россия. Премьер-лига Краснодар Мутко Виталий
Комментарии (6)
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ВРЕМЯ и СТЕКЛО
1465468757
Будем смеяться когда сухари сушить будешь. Нары давно Мутко ждут.
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subbotaspartak
1465478849
Где то кто то в Краснодаре... Может говорят не даром, Да на это наплевать Надь легкоатлетов спасать
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андрей андреев
1465487883
Под футбол «копают» давно. Зашли через ФИФА, теперь заходят с другой стороны. Но государственный уровень – это серьезно», Так не надо на государственном уровне заниматься допингом. Вляпались в дерьмо,а теперь поёте,типа " Ребята,мы не в курррсе". Наша Раша блин..Отвечайте по существу-"да" или "нет".Если "нет" .то подавайте в международные суды.Только не говорите,что и суды под Америкосами.Вечно они у вас виноваты,особенно когда рыльце в пушку.
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bolela_16
1465534810
Ну да, ну да....
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