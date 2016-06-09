Мутко: «Сокрытие положительной допинг-пробы игрока «Краснодара»? Смешные вещи»

Министр спорта РФ Виталий Мутко опроверг информацию о том, что он скрыл положительную допинг-пробу у одного из футболистов «Краснодара» в 2014 году.

«Инициалы можно и по другому расшифровать, на меня могут ссылаться тысячи людей. Как я могу помогать скрывать? Сам могу уничтожить? Это смешные вещи.

Игрок «Краснодара» какой-то? Откуда я могу это знать? Под футбол «копают» давно. Зашли через ФИФА, теперь заходят с другой стороны. Но государственный уровень – это серьезно», – отметил Мутко.