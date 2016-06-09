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«МЮ» готов приобрести Бэйла за 120 миллионов

9 июня 2016, 12:52
9

Полузащитник «Реала» Гарет Бэйл может вернуться в АПЛ. В услугах футболиста сборной Уэльса заинтересован «Манчестер Юнайтед».

По информации El Confidencial, 26-летнего хавбека «сливочных» в составе своей команды желает видеть лично Жозе Моуринью. В летнее трансферное окно португальский специалист получит 250 миллионов евро на приобретение новых игроков, 120 из которых будут выделены на покупку валлийца.

Напомним, что контракт Бэйла с «Реалом» рассчитан до 2019 года. В прошедшем сезоне чемпионата Испании он провел 23 матча, забив 19 голов и сделав 11 результативных передач.

Источник: Бомбардир.ру
Англия. Премьер-лига Испания. Примера Реал Манчестер Юнайтед Бэйл Гарет Моуринью Жозе
Комментарии (9)
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acer2003
1465466299
Маур разошёлся,весь Манчестер сменить собрался
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Den Bull
1465468814
Круто!
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Тони Монтана
1465469519
утка
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18JG
1465469538
Лососни, "МЮ"! ;)
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Dizzel79
1465472643
за такие бабосы:) лучше Роналдо взяли с Месси и Неймаром))
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Kybik-Pybik
1465488104
Жозе, иди воруй... помаленьку начинай... а то 250 лям просреш, в десятку не попадеш - пинок под жопу получишь... потом тебе разве что в Турции примут
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кто там
1465490341
у этого мешка можно и 150 попросить)
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кто там
1465490591
я ж говорил что при сэре жвачка весь трансфертный бюджет шел не на игроков, а на судейский штаб, потому и чемпионства были (помню как в матче с Челси горели и тут на те 2 гола с офсайда и левые пенали). нынешние тренера видать не просекли этот секрет успеха и потому тратят тонны денег на игроков=)
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geragera
1465543095
бейл не пойдет.ман ю отстой. а маура как обычно через пару лет уволят .всем понятно что маур как презирвотив одноразовый тренер
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