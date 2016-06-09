«МЮ» готов приобрести Бэйла за 120 миллионов

Полузащитник «Реала» Гарет Бэйл может вернуться в АПЛ. В услугах футболиста сборной Уэльса заинтересован «Манчестер Юнайтед».

По информации El Confidencial, 26-летнего хавбека «сливочных» в составе своей команды желает видеть лично Жозе Моуринью. В летнее трансферное окно португальский специалист получит 250 миллионов евро на приобретение новых игроков, 120 из которых будут выделены на покупку валлийца.

Напомним, что контракт Бэйла с «Реалом» рассчитан до 2019 года. В прошедшем сезоне чемпионата Испании он провел 23 матча, забив 19 голов и сделав 11 результативных передач.