Мутко: «Товарищ Родченков еще будет доставать»

Министр спорта РФ Виталий Мутко назвал неубедительной информацию немецкого телеканала ARD, который обвинил его в сокрытии допинг-пробы игрока «Краснодара».

«Инициалы можно и по другому расшифровать, на меня могут ссылаться тысячи людей. Как я могу помогать скрывать? Сам могу уничтожить? Это смешные вещи.

Это не только в немецких СМИ. Это целенаправленная атака на Россию, спокойная, организованная. Товарищ Родченков отрабатывает для людей, которые его приютили. Что у него еще есть с 2005 года – мы не знаем. Он будет еще доставать», – заявил Мутко.