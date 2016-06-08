Промес нанял себе нового агента

Агент хавбека «Спартака» Квинси Промеса Сунир Пател сообщил, что 24-летний игрок прекратил с ним сотрудничество пару недель назад. Напомним, в настоящее время между голландцем и руководством красно-белых продолжаются переговоры по новому контракту. Кроме того, недавно сам Промес заявил, что, возможно, пришло время для нового витка в его карьере.

«Я слышал, что будто бы «Спартак» предложил Квинси новое соглашение с зарплатой вдвое больше. Ничего не могу сказать по этому поводу, так как я с этим игроком уже не сотрудничаю. Мы прекратили отношения примерно пару недель назад. Так решил Квинси, он нанял себе новых людей.

Останется ли Квинси в «Спартаке"? Я не совсем в курсе нынешней ситуации. Возможно, смена агента Промесом связана именно с желанием что-то поменять в карьере», – сказал Пател.