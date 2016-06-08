Агент: «Зинченко в «Зените»? Я слухи не комментирую»

Агент Олег Еремин, который представляет интересы полузащитника «Уфы» Александра Зинченко, отказался комментировать возможный переход его клиента в «Зенит». Ранее появилась информация, что Зинченко готов подписать контракт с «Манчестер Сити».

– Зинченко в «Зените»? Я слухи не комментирую, их столько может быть, что даже говорить о них не хочется. Кто-то что-то кому-то сказал, но ни одного официального документа не было. Давайте не будем давать пищу юмористам, которые любят пошутить про PlayStation и так далее.

– С учетом того, что Зинченко на Евро-2016, сейчас вообще не ведется никаких переговоров?

– Переговоры ведутся постоянно, селекция – вещь перманентная, она работает даже тогда, когда мы ее не видим.

– Александр рассматривает варианты, при которых он может остаться в чемпионате России?

– Варианты могут быть различные. Если не будет никаких иных вариантов – придется остаться в России, это очевидно.