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  • «Спартак» пытается удержать Промеса двукратным увеличением зарплаты

«Спартак» пытается удержать Промеса двукратным увеличением зарплаты

7 июня 2016, 20:14
18

«Спартак» предложил полузащитнику Квинси Промесу увеличение зарплаты в два раза в ходе переговоров о продлении контракта. Об этом рассказал генеральный директор клуба Сергей Родионов.

«Переговоры с Промесом продолжаются. В настоящее время обсуждается ряд нюансов, касающихся исключительно нашего клуба и игрока. Между тем отмечу, что «Спартак» уже сделал, на мой взгляд, хорошее предложение футболисту, существенно увеличив – в два раза – его зарплату.

Поэтому не стоит нагнетать обстановку вокруг переговоров с полузащитником голландской сборной. В данном случае имею в виду уважаемых мной и журналистов, и ветеранов «Спартака». Тем более что по возвращении Промеса из отпуска договоренность с ним по всем вопросам, не сомневаюсь, будет достигнута», – сказал Родионов.

Источник: Чемпионат.ком
Россия. Премьер-лига Спартак Промес Квинси
Комментарии (18)
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nikita08
1465320651
Уважуха.
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Emilk
1465322172
Спартак вперед
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Алекc
1465323194
Промес достоин повышения зарплаты
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sidul1
1465326271
шальной комбарик за паспорт в 2 раза больше промеса получает
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REDWHITE_
1465326440
Могли бы сразу трешку положить
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KARAT777
1465328451
таких еще 5-6 футболистов надо и Спартак будет в лидерах
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Devil56
1465328958
Это правильно
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GeorgeXIII
1465341257
Хороший нападающий!
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aurora5858
1465361339
В два раза-много
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Garrincha58
1465366164
вот это только говорит о том что в Спартаке дилетанты если человек просит такую зарплату значит он не собирается играть в команде ему нужны только деньги не будет он рвать жилы ему все будет по боку не хочет играть с такой зарплатой пусть валит в АПЛ там таких куча и он очередной Депай ни чем не лучше
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