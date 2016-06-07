«Спартак» пытается удержать Промеса двукратным увеличением зарплаты

«Спартак» предложил полузащитнику Квинси Промесу увеличение зарплаты в два раза в ходе переговоров о продлении контракта. Об этом рассказал генеральный директор клуба Сергей Родионов.

«Переговоры с Промесом продолжаются. В настоящее время обсуждается ряд нюансов, касающихся исключительно нашего клуба и игрока. Между тем отмечу, что «Спартак» уже сделал, на мой взгляд, хорошее предложение футболисту, существенно увеличив – в два раза – его зарплату.

Поэтому не стоит нагнетать обстановку вокруг переговоров с полузащитником голландской сборной. В данном случае имею в виду уважаемых мной и журналистов, и ветеранов «Спартака». Тем более что по возвращении Промеса из отпуска договоренность с ним по всем вопросам, не сомневаюсь, будет достигнута», – сказал Родионов.