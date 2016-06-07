«Челси» достиг соглашения с Карнейро и принес ей официальные извинения

«Челси» объявил о том, что с экс-врачом лондонского клуба Евой Карнейро в отношении ее судебного иска было достигнуто соглашение. Кроме того, синие принесли бывшей представительнице медицинского персонала официальные извинения.

«Наш клуб рад объявить, что с доктором Карнейро достигнуто соглашение в отношении ее судебного иска. Мы сожалеем, что некоторые обстоятельства привели к уходу Карнейро из клуба, и приносим ей свои извинения.

Официально заявляем, что доктор Карнейро действовала согласно своим обязанностям. Клуб желает ей успехов в дальнейшей карьере.

Жозе Моуринью также выражает благодарность доктору Карнейро за превосходную работу и желает ей удачи», – говорится в официальном заявлении.

Напомним, что Карнейро была вынуждена уйти из «Челси» после конфликта с главным тренером Жозе Моуринью, раскритиковавшим действия медицинского штаба во время поединка первого тура минувшего розыгрыша АПЛ против «Суонси» (2:2).