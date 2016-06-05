Кафанов: «Не владею информацией по поводу нашего с Бердыевым будущего в «Ростове»

Тренер вратарей «Ростова» Виталий Кафанов рассказал, что определенность по поводу его будущего и будущего главного тренера Курбана Бердыева в клубе с берегов Дона должна наступить до начала сборов желто-синих, намеченных на 15-е июня.

– Вы с Бердыевым остаетесь «Ростове"?

– Вчера только вернулся из-за границы. Пока ничего не знаю, не владею информацией. В неведении.

– Запланирована ли встреча в ближайшее время с руководством клуба?

– Ничего не знаю, правда. Знал бы – сказал бы.

– Когда может наступить ясность?

– Думаю, до 15-го июня, наверное, все станет ясно. Сборы намечены на 15-е.

– У вас лично есть желание продолжать работу в «Ростове"?

– Давайте я пока не буду отвечать на эти вопросы. Поймите меня правильно. Когда что-то будет ясно, я отвечу.

– А, правда, что вы с Курбаном Бекиевичем были близки к тому, чтобы перейти на работу в «Спартак»?

– Я ни на какие вопросы пока не могу отвечать.