Промес хочет получать в «Спартаке» вдвое больше нынешней зарплаты

Стали известны подробности переговоров между полузащитником Квинси Промесом и «Спартаком». Сообщается, что голландский футболист хочет зарабатывать вдвое больше, чем сейчас. Отметим, что согласно действующему трудовому соглашения годовой оклад игрока составляет 1,3 миллиона евро.

Кроме того, полузащитник рассматривает два варианта продолжения карьеры: или остаться в «Спартаке» на повышенных условиях, или уйти в один из европейских клубов.

По данным Transfermarkt, стоимость Промеса составляет 12 миллионов евро. В нынешнем сезоне хавбек провел за «Спартак» в РФПЛ 30 матчей, в которых забил 18 голов.