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Промес хочет получать в «Спартаке» вдвое больше нынешней зарплаты

5 июня 2016, 17:02
30

Стали известны подробности переговоров между полузащитником Квинси Промесом и «Спартаком». Сообщается, что голландский футболист хочет зарабатывать вдвое больше, чем сейчас. Отметим, что согласно действующему трудовому соглашения годовой оклад игрока составляет 1,3 миллиона евро.

Кроме того, полузащитник рассматривает два варианта продолжения карьеры: или остаться в «Спартаке» на повышенных условиях, или уйти в один из европейских клубов.

По данным Transfermarkt, стоимость Промеса составляет 12 миллионов евро. В нынешнем сезоне хавбек провел за «Спартак» в РФПЛ 30 матчей, в которых забил 18 голов.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Спартак Промес Квинси
Комментарии (30)
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altezzik
1465135542
В Краснодар!
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mahan
1465136757
Естественно он не понимает за, что такие деньги платят другим кто играет хуже, а у нас таких в РФПЛ полно. Уйдет парень, Федун жмот, я же говорю просрет Спартак трансферное окно. Федун жмот денег не дает ни на нормальных игроков класса Халка, ни на нормальных тренеров. Ой боюсь я за Спартак как бы не дай Бог в след за Динамо не вылетить в ФНЛ.
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Диктор
1465138674
Ну он то заслужил такие деньги.
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multiscan
1465139241
Зазвездил парниша!
Ответить
Мы Русские
1465141396
К примеру з/п Дзюбы 4.5 млн. евро. Промес просит 2.6 ( как у Бокетти) Чем не заслужил то?
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Mak-syt
1465141473
если деревянный дзюба три получает то промес точно стоит тех что просит
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zeni
1465141867
Промес-ЗАМЕС губенки закатай Федун не будет платить!
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Eds
1465142307
Очень неплохой игрок. Таких ещё поискать надо... Он реально достоин такой зарплаты... Если не больше... Если бы не Промес, не видать Спартаку евролиги, как своих ушей.
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KELT88
1465142684
Федун - жлоб, Промеска уйдет значит...
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Samov@r
1465154527
В Спартаке только ему и песьякову надо платить
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