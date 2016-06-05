Промес может возобновить переговоры со «Спартаком» по возвращении из отпуска

Хавбек «Спартака» Квинси Промес может возобновить переговоры с руководством столичного клуба о новом соглашении по возвращении из отпуска. Первый раунд, не увенчавшийся успехом, стороны провели в 20-х числах мая.

Напомним, сегодня 24-летний игрок в интервью голландским СМИ заявил о приостановке переговоров с красно-белыми, отметив, что, возможно, пришло время для нового вызова в карьере. Заинтересованность в услугах Промеса проявляют несколько европейских клубов.

В минувшем розыгрыше РФПЛ полузащитник принял участие в 30-ти играх, отметился 18-ю голами и тремя результативными передачами.