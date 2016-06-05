«Челси» готов заплатить за Канте 20 миллионов

Полузащитник «Лестера» Н’Голо Канте попал в сферу интересов «Челси»

Сообщается, что лондонцы заинтересовались Канте после того, как у них возникли сложности с покупкой игрока «Ромы» Раджи Наингголана, и уже встречались с футболистом «Лестера» для обсуждения возможного перехода.

По информации источника, в контракте Канте указана сумма отступных в размере 20 миллионов фунтов, а сам футболист хотел бы остаться в АПЛ.

В завершившемся сезоне Канте провел за «Лестер» 40 матчей во всех турнирах, забил один гол и отдал четыре результативные передачи.