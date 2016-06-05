Луческу: «РФПЛ отстала от лучших лиг Европы»

Главный тренер «Зенита» Мирча Луческу поделился размышлениями относительно уровня чемпионат России в сравнении с ведущими лигами.

«Сейчас Россия отстала от лучших лиг Европы. Это обусловлено, в первую очередь, экономическим кризисом и подготовкой к домашнему чемпионату мира, который в дальнейшем, я уверен, благоприятно скажется на имидже страны. Но скоро все должно наладиться.

Я хорошо знаком с Андре Виллаш-Боашем, и, конечно, говорил с ним перед подписанием контракта. Он очень положительно отзывался о своем периоде работы в Петербурге. Сказал, что здесь собрана отличная команда и игроки. Заверил меня, что «Зенит» – это большой клуб с большими амбициями и серьезными долгосрочными задачами.

Этих слов для меня было более чем достаточно. Я мог уехать в другую страну, в другой чемпионат, но сделал свой выбор. Я здесь и уверен, что с этой командой добьюсь результата», – сказал Луческу.