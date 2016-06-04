Рейнгольд: «Посоветовал бы Промесу задержаться в «Спартаке» еще на три года»

Футбольный эксперт Валерий Рейнгольд выразил мнение, что полузащитник «Спартака» Квинси Промес должен остаться в составе московского клуба еще на три года.

«Промесу, думаю, Федун еще одну зарплату даст сверху в евро. И он еще на два годика останется. Тем более команда будет играть в Лиге Европы. Болельщики его полюбили, и ему дергаться не надо. Есть футболисты, которые дернулись, исковеркали себе карьеру и теперь забыты. Назад просятся, а поезд ушел. Поэтому я бы посоветовал Промесу на три годика задержаться», – сказал Рейнгольд.