«Енисей» подтвердил, что займет место «Смены» в следующем сезоне ФНЛ

Президент «Енисея» Виктор Кардашов заявил, что красноярская команда займет место «Смены» в ФНЛ. Напомним, клуб из Комсомольска-на-Амуре не сможет сыграть в следующем розыгрыше турнира из-за финансовых проблем.

«После отказа «Смены» от выступления в футбольной национальной лиге Игорь Ефремов отправил официальное письмо «Енисею» с предложением остаться в ФНЛ. Директор красноярского клуба принял предложение, поэтому уже совсем скоро команда начнет подготовку к играм ФНЛ. С личностью главного тренера «Енисей» пока не определился. Рассматриваются несколько вариантов, думаю, к 9 июня все будет окончательно решено», – сказал Кардашов.