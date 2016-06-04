Де Хеа останется в «Манчестер Юнайтед», чтобы работать под руководством Моуринью

Голкипер «Манчестер Юнайтед» Давид Де Хеа заверил, что не покинет команду во время летнего трансферного окна, несмотря на интерес к нему со стороны «Реала». Кроме того, принять решение остаться в стане «красных дьяволов» ему помог приход на пост главного тренера Жозе Моуринью.

«Говоря о Моуринью и его философии, мы подразумеваем человека-победителя. Вместе с ним мы можем стать отличной командой. У меня есть еще три года по контракту, и я хочу завоевать здесь много титулов», – сказал Де Хеа.