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Дзюба: «Натурализация – это неправильно»

4 июня 2016, 10:50
31

Нападающий сборной России Артем Дзюба рассказал о своем отношении к натурализации легионеров.

«Мое мнение по натурализации? Сразу скажу, что эта точка зрения никак не влияет на мое очень хорошее отношение к самим Нойштедтеру и Гилерме. Рад им, они уже часть команды. Отворачиваться от них, конфликтовать – это глупость. В целом же мое личное мнение, что натурализация – это неправильно. Есть много российских футболистов, которые могут играть за сборную. Но смысла мусолить эту тему уже не вижу, это данность», — сказал футболист.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия Россия Дзюба Артем
Комментарии (31)
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VVM1964
1465026924
А , ЗАССАЛ !!! БОИШЬСЯ КОНКУРЕНЦИЯ ПОВЫСИТСЯ И ТВОЯ " ЗВЕЗДА " ПОПРИТУХНЕТ .
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aurora5858
1465027530
Натурализовать В. С. Ю команду 2018 г. И выиграть как Олимпиаду. Никто и не вспомнит через годы что все были черные.
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nduryagin
1465027775
Натурализация хороших игроков это выход для нашей сборной
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СЛАВА 81
1465028862
Испугались за свое место в сборной, великие игрочишки испугались.
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Pro100Kid
1465029331
Раньше в сборных Советского Союза люди играли за державу, гордились честью выступать за сборную,а сейчас едут за премиальными...Так почему неправильно привлечь игрока пусть и с другим гражданством, но который хочет выступать за страну,в которой долго живет или имеет соответствующие корни?
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barbardir
1465030665
А вот переходить в стан врага своего клуба - збс
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Killofwrath
1465031589
Натурализация - это нормально. Дзюба сам то не особо русский, судя по фамилии
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Гаскойн
1465035005
Правильно говорит,хоть и мудак сам по себе....У Франции в 1984 в составе был всего один негр-это на тему натурализации.Про Германию я ,вообще,молчу.Но у них страны маленькие и их как то понять можно.
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multiscan
1465036766
Почему придираются к Нойштедтеру? Он родился и несколько лет прожил в СССР, у него русская мать, он прекрасно говорит на русском языке. Какие проблемы с натурализацией? Другое дело Гилерме и компания: по окончании карьеры эти товарисчи свалят на исторические родины и промоют свои российские паспорта в унитаз. Рад бы ошибиться в этом, но...
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subbotaspartak
1465036970
Натурализировать дзюбу пора За Никарагуа
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