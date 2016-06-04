Дзюба: «Натурализация – это неправильно»

Нападающий сборной России Артем Дзюба рассказал о своем отношении к натурализации легионеров.



«Мое мнение по натурализации? Сразу скажу, что эта точка зрения никак не влияет на мое очень хорошее отношение к самим Нойштедтеру и Гилерме. Рад им, они уже часть команды. Отворачиваться от них, конфликтовать – это глупость. В целом же мое личное мнение, что натурализация – это неправильно. Есть много российских футболистов, которые могут играть за сборную. Но смысла мусолить эту тему уже не вижу, это данность», — сказал футболист.