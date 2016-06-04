Самедов: «Постараюсь и в этот раз забить сербам»

Полузащитник сборной России Александр Самедов заявил о желании отличиться в ворота команды Сербии в товарищеском матче, который пройдет 5 июня в Монако.

«Да, так получилось, что в прошлом матче я забил сербам. Никакого секрета в этом нет, но постараюсь забить и на этот раз.

Подготовка к Евро – особенное мероприятие. Обычно на сборы приезжают после отпуска.

Но, думаю, мы хорошую работу проделали, перешли на одноразовый режим тренировок, так что всe нормально», — сказал Самедов.