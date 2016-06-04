Дзюба: «Легионеры «Зенита» кайфуют, когда называют меня «игрочишкой»

Нападающий сборной России Артем Дзюба рассказал о том, как к нему приклеилось прозвище «игрочишка».

«Ситуация с Унаи Эмери была, об этом очень много начали говорить. Получилось все случайно и неожиданно – но пошло в народ. После той истории в интернетах началось: «Если он – тренеришка, то ты – игрочишка!» Что мне – огрызаться на каждое слово?

А в Питере все это подхватили. Играем против других команд, а с трибун их болельщики кричат: «Игрочишка!». Причем во многих случаях с теплотой, а не имея в виду, что я – клоун. Даже иностранцы в «Зените» это поймали. Они просто тащатся от этого! Если на угловом слышат это с трибун, подбегают ко мне – и каждый должен сказать: «Эй, игрочишка!» Смеемся, пока к угловому готовимся. Больше всех Кришито кайфует, просто угорает. А если они еще и вдвоем с Данни... Да всем нравится – и Нету, и Хави Гарсии, и Халку», – заявил Дзюба.