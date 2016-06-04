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  • Дзюба: «Легионеры «Зенита» кайфуют, когда называют меня «игрочишкой»

Дзюба: «Легионеры «Зенита» кайфуют, когда называют меня «игрочишкой»

4 июня 2016, 01:31
17

Нападающий сборной России Артем Дзюба рассказал о том, как к нему приклеилось прозвище «игрочишка».

«Ситуация с Унаи Эмери была, об этом очень много начали говорить. Получилось все случайно и неожиданно – но пошло в народ. После той истории в интернетах началось: «Если он – тренеришка, то ты – игрочишка!» Что мне – огрызаться на каждое слово?

А в Питере все это подхватили. Играем против других команд, а с трибун их болельщики кричат: «Игрочишка!». Причем во многих случаях с теплотой, а не имея в виду, что я – клоун. Даже иностранцы в «Зените» это поймали. Они просто тащатся от этого! Если на угловом слышат это с трибун, подбегают ко мне – и каждый должен сказать: «Эй, игрочишка!» Смеемся, пока к угловому готовимся. Больше всех Кришито кайфует, просто угорает. А если они еще и вдвоем с Данни... Да всем нравится – и Нету, и Хави Гарсии, и Халку», – заявил Дзюба.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Зенит Дзюба Артем
Комментарии (17)
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RealArsenal
1465006328
Слабак.
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никита голоян
1465009379
ну,так оно и есть))))
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hunta
1465013197
Вечный кайф.....!
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roman230582
1465014917
Эмери всем уже доказал кто он, попробуй и ты
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Павел Амурский
1465016910
Спартак столько породил тренеришек и игрочишек, что сбегая оттуда они иногда становятся великими.
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kykyi
1465017303
Так я не понял, он "лев" или "игрочишка"?
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VVM1964
1465018850
А ЧТО ДЕЛАТЬ , " ПРОТИВ ПРАВДЫ НЕ ПОПРЕШЬ " МОЖЕТ В СЛЕДУЮЩИЙ РАЗ БУДЕШЬ СНАЧАЛА ДУМАТЬ ( ЕСЛИ ЕСТЬ ЧЕМ ) , А ПОТОМ БРЯКАТЬ !!!
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Garrincha58
1465019109
дзюбилко
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Garrincha58
1465019201
скоро придет кержакишка и испортит вам атмосферу
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diadushka
1465030353
"Кричат с теплотой, а не имея в виду, что я - клоун" Нет, ты неправильно понял, они как раз и имеют в виду, что ты клоун
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