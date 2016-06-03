Роналду: «Хочу завершить свою карьеру в «Реале» в 40 с лишним лет»

Нападающий «Реала» Криштиану Роналду поделился ожиданиями от предстоящего Евро-2016, а также дал понять, что собирается завершить футбольную карьеру в мадридском клубе.

«Очень рад завоевать для «Реала» 11-й Кубок чемпионов, но теперь я уже думаю о предстоящем чемпионате Европы. Хочу порадовать португальских болельщиков и победить.

Я проделал очень большую работу для того, чтобы достичь желаемого. Очень счастлив в «Реале» и хочу закончить здесь свою карьеру, когда мне будет 40 с лишним лет», – сказал Роналду.