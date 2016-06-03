Глушаков: «Буду играть в «Спартаке», пока не выгонят»

Защитник сборной России Денис Глушаков поделился ожиданиями от предстоящего чемпионата Европы, а также подчеркнул, что не намерен в ближайшее время уходить из «Спартака».
– Какой оптимальный результат на Евро для вас?
– Я не знаю, какой будет результат. Чем дальше мы пройдем, тем лучше. Выиграть чемпионат Европы было бы оптимально. А до какой стадии дойдем – не знаю.
– Как атмосфера в сборной? Многие говорят, что при Слуцком стало проще.
– Да, это ощущается. Атмосфера действительно очень позитивная, все ребята шутят, улыбаются. Дзюба больше других шутит. Все очень позитивно.
– Какой команде симпатизируете на Евро, кроме России?
– Голландии, но она не попала на Евро, поэтому никому. Все мысли сейчас только о сборной России.
– В каком бы клубе хотели играть после «Спартака"?
– Я никуда оттуда не уйду. Буду играть, пока не выгонят.