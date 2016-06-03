Кокорин: «Мог перейти в «Арсенал», но мне не хватило времени»

Нападающий «Зенита» и сборной России Александр Кокорин признался, что мог перейти в лондонский «Арсенал», когда выступал за московское «Динамо».

«Если я слышу об интересе ко мне со стороны зарубежных клубов от людей, которых знаю и которым доверяю, то мне становится интересно. Я начинаю сам наводить справки и уточнять, правда ли это и насколько большая заинтересованность. Но разговоров по разным ситуациям и клубам всегда было намного больше, чем реальных обращений ко мне или к тем людям, которые мне помогают.

Да, я мог бы играть в «Арсенале». Мне не хватило времени. У меня заканчивался контракт с «Динамо», а «Арсенал» хотел меня в аренду на год с опцией дальнейшего выкупа. Но чтобы уйти туда в аренду, мне нужно было переподписать контракт с «Динамо», чего я на тот момент не хотел делать. У меня было полтора-два дня, чтобы разобраться в ситуации, а я на тот момент уезжал в сборную на важные матчи. Мы решили взять паузу», – сказал Кокорин.