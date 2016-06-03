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  • Кокорин: «Мог перейти в «Арсенал», но мне не хватило времени»

Кокорин: «Мог перейти в «Арсенал», но мне не хватило времени»

3 июня 2016, 14:27
29

Нападающий «Зенита» и сборной России Александр Кокорин признался, что мог перейти в лондонский «Арсенал», когда выступал за московское «Динамо».

«Если я слышу об интересе ко мне со стороны зарубежных клубов от людей, которых знаю и которым доверяю, то мне становится интересно. Я начинаю сам наводить справки и уточнять, правда ли это и насколько большая заинтересованность. Но разговоров по разным ситуациям и клубам всегда было намного больше, чем реальных обращений ко мне или к тем людям, которые мне помогают.

Да, я мог бы играть в «Арсенале». Мне не хватило времени. У меня заканчивался контракт с «Динамо», а «Арсенал» хотел меня в аренду на год с опцией дальнейшего выкупа. Но чтобы уйти туда в аренду, мне нужно было переподписать контракт с «Динамо», чего я на тот момент не хотел делать. У меня было полтора-два дня, чтобы разобраться в ситуации, а я на тот момент уезжал в сборную на важные матчи. Мы решили взять паузу», – сказал Кокорин.

Источник: Еженедельник «Футбол»
Англия. Премьер-лига Россия. Премьер-лига Арсенал Зенит Кокорин Александр
Комментарии (29)
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Black Giz
1464953418
Наверное имел в виду тульский Арсенал. Хотя ты слишком плох даже для него.
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nduryagin
1464954361
Блаблабла. Раз контракт заканчивался не судьба было свободным агентом на год контракт подписать? Балабол
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kykyi
1464954621
Бедные наши футболисты, так заняты все время, некогда даже из клуба российского ФНЛ перебраться в команду, одного из лидеров АПЛ. Сочувствую парням.
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Wishmaster 7
1464955814
Бышовец: «Мог стать тренером "Барселоны", но мне не хватило времени»
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mahb9ik
1464957292
кого он обманывает, разве что самого себя, признался бы сразу что идет по стопам Сычева
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mutabor0992
1464957858
Фантазер.
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shurik45
1464959124
Зря ребята смеетесь . Кока на сегодняшний день самый техничный и универсальный футболист из россиян . Придет время и оно все расставит на свои места . У него есть все чтобы заиграть в АПЛ.
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кошмарик
1464959699
Где Арсенал и где Кокорин.. Разные высоты
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fakel-vrn
1464962181
Кокорин: «Мог перейти в «Арсенал», но мне не хватило места на лавке»
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dolf666
1464963917
аршавиным попахивает прям
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