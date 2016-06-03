Казаков: «Адвокат мог заплакать на ровном месте»

Бывший пресс-атташе сборной России Илья Казаков рассказал об интересных моментах, которые произошли во время его работы с национальной командой.

– Когда-то вы отозвались о Адвокате: «Удивительно сентиментальный».

– Дик мог слезу пустить на ровном месте!

– Ничего себе.

– Когда ты входил в круг его доверия, пусть второй или третий, – открывалось неожиданное. Дик оказывался человеком, который за товарищей готов биться с кем угодно. Его очень трогали простые жизненные моменты.

– Например?

– Проводы из Петербурга все помнят. На чемпионате Европы в Польше, отыграв матч против греков, Дик зашел на ужин. Прощался с каждым. Глаза тоже были на мокром месте. Голос у него трубный, низкий – иногда не понимаешь, естественное это, или что-то маскирует. Прячет подступивший к горлу комок.

После Греции мы возвращались с пресс-конференции. Говорю: «Дик, минуту!» Он замер. Продолжаю: «Я всегда буду болеть за тебя персонально. Какой бы клуб ты ни принял. Для меня честь и радость была с тобой работать». Хотя Адвокат – единственный тренер, с которым я ругался в сборной.