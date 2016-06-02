Шесть стран опробуют систему видеоповторов

Тестовое использование системы видеоповторов в следующем сезоне будет опробовано в шести национальных турнирах, сообщает официальный сайт ФИФА. В турнирах, проходящих под эгидой национальных федераций, система сперва будет работать в режиме «офлайн», то есть без взаимодействия с судьями и, соответственно, влияния на результаты матчей. В режим «онлайн» система перейдет не раньше 2017 года.

Систему планируется опробовать в австралийской A-лиге, немецкой бундеслиге, MLS, португальских чемпионате, Кубке и Суперкубке, а также в ряде соревнований Бразилии и Голландии.