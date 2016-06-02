Месси: «Я доверял своему отцу и юристам»

Нападающий «Барселоны» и сборной Аргентины Лионель Месси предстал перед судом по делу о финансовых махинациях и схемах уклонения от налогов футболиста и его отца Хорхе Месси.

«Я обычный футболист и всегда просто играл в футбол. Я подписывал контракты, поскольку доверял своему отцу и юристам. Мы решили, что они могут позаботиться о таких вещах.

Я не знал ни о какой компании, связанной с моими имиджевыми правами. И я никогда не спрашивал об этом отца по этой причине. Я подписал контракт, потому что доверял папе и потому что юристы сказали, что надо поступить так», – сказал аргентинец.