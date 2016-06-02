Калитвинцев опроверг переговоры с «Динамо»

Бывший главный тренер «Волги» Юрий Калитвинцев опроверг информацию о переговорах с руководством столичного «Динамо», которое по итогам завершившегося сезона впервые в своей истории покинула российскую Премьер-лигу.

«На эту информацию могу только улыбнуться. Никакого контакта не было. В принципе, я неплохо знаком с этим клубом, но даже разговоров не было. Рассмотрел бы я предложение «Динамо"? Смысл об этом говорить в сослагательном наклонении? Повторю, никакого контакта не было.

Сейчас я нахожусь в творческом отпуске у себя дома в Киеве. Предложения поступали из разных стран. Но не было такого, которое меня бы очень заинтересовало», – заявил Калитвинцев.