Калитвинцев может возглавить «Динамо»

Известный украинский специалист Юрий Калитвинцев может продолжить свою карьеру в московском «Динамо», которое по итогам завершившегося сезона впервые в своей истории покинула российскую Премьер-лигу. После этого в клубе начались кадровые перестановки: 1 июня спортивным директором «Динамо» был назначен 40-летний Роман Орещук. Именно он настаивает на приглашении Калитвинцева.

Напомним, ранее Калитвинцев заявлял, что не будет рассматривать предложения о работе, которые исходят из России.