Левандовски угрожает переходом в «Реал»

Нападающий мюнхенской «Баварии» Роберт Левандовски планирует воспользоваться ажиотажем вокруг его фигуры на трансферном рынке в этом сезоне, чтобы выпросить у руководства клуба самую большую зарплату в команде.

Ранее сообщалось, что «Бавария» предложила польскому футболисту продление контракта до 2021 года с зарплатой в 15 миллионов евро. Сам нападающий хочет получать не менее 20 миллионов за сезон, угрожая продолжением переговоров с «Реалом», который весьма заинтересован в покупке футболиста.