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  • Гендиректор «Амкара»: «Сверхзадач перед командой на следующий сезон не ставим»

Гендиректор «Амкара»: «Сверхзадач перед командой на следующий сезон не ставим»

31 мая 2016, 13:38
2

Генеральный директор «Амкара» Игорь Резвухин подвел итоги прошедшего сезона, отметив, что команда рассчитывала на попадание в финал Кубка России. Кроме того, он заявил, что в следующем чемпионате пред красно-черными не будет поставлено каких-либо задач, не соответствующих уровню клуба..

– В целом, сезон получился непростым. Считаю, очков шесть-семь мы не добрали по разным причинам, а так могли бы без нервотрепки решать задачу попадания в десятку. Чуть-чуть не хватило, остановились на 11-м месте. Значительно большим разочарованием стал вылет из Кубка России. Понятно, что никаких глобальных целей на этот турнир у нас не было, но, как говорится, аппетит приходит во время еды. После победы над «Локомотивом» в Москве пришло понимание того, что мы можем… Команда горела желанием пройти как можно дальше, появилась цель. Вспомните, насколько яркой получилась игра против «Динамо». Не скрою, многие грезили финалом. И он был очень близок. Полуфинал против питерцев был ярким, зрелищным эмоциональным… После него команду упрекнуть было не в чем. Проиграв этот матч, команда надломилась. Последствия вы все знаете. Сначала конфликт и скандальный уход Георги Пеева, затем вполне закономерный спад. Хотя еще раз повторюсь, в начале сезона мы даже не думали о том, что пройдем в кубке так далеко. А в итоге «Амкар» вошел в четвертку лучших клубов страны, поскольку компанию нам составили призеры РФПЛ сезона-2014/15: ЦСКА, «Краснодар» и «Зенит». Это достижение, на фоне поражения, осталось незамеченным.

– Если говорить о грядущем сезоне, чего ждать, есть ли уже задачи, известен ли бюджет?

– Бюджет определяется на заседании членов Правления клуба, пока они не собирались. Но можно предположить, что предпосылок к увеличению бюджета нет, общая экономическая ситуация, конечно, влияет и на спортивные клубы. Но мы научились жить и со своим скромным бюджетом стараться выжимать максимум. От финансирования зависят задачи, они также будут определены Правлением. Но не буду лукавить: сверхзадач поставлено не будет. Хотя, конечно, пример «Ростова» многим не дает покоя. Кроме того, дойдя до полуфинала Кубка России, игроки по-спортивному разозлились и, уверен, хотят многое доказать в следующем сезоне. Главное, чтобы они сами для себя решили, что они способны и могут ставить перед собой другие, более высокие цели и задачи, тогда нам многое по плечу, правда, ведь?

Источник: ФК «Амкар»
Россия. Премьер-лига Амкар-Пермь
Комментарии (2)
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Сергей Свояк
1464692934
Какой смысл, платить из бюджета города или муниципалитета деньги, если не ставить клубу задачу?
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grroznyi85
1464693528
То есть так и будете болтаться в середине таблицы?
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