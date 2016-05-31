Стали известны подробности переговоров Бердыева со «Спартаком»

Руководство «Спартака» собиралось платить Курбану Бердыеву около 2 миллионов евро в год.

По информации источника, 30 мая красно-белые провели встречу с представителем тренера, а сам наставник «Ростова» в это время находился в Израиле. Переговоры могли быть успешными, если бы Бердыев лично их не приостановил.

Как сообщалось ранее, специалист поставил перед руководством «Ростова» ультиматум, согласно которому клуб должен гарантировать финансовую стабильность. Только при таком раскладе Бердыев согласится продлить контракт.