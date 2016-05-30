Фролов: «Все долги перед игроками и РФС погашены, «Шинник» получил лицензию на выступление в ФНЛ»

Генеральный директор «Шинника» Валерий Фролов сообщил о получении клубом лицензии на выступление в ФНЛ в следующем сезоне. Напомним, ранее ярославцам было отказано в допуске к соревнованиям из-за общих долгов на сумму порядка 80 миллионов рублей.

«Мы получили лицензию, но с одним условием: до 20 июня мы должны погасить задолженности перед пенсионным фондом и оплатить НДФЛ (налог на доходы физических лиц). Все долги перед командой и работниками клуба погашены в полном объеме, так же как перед РФС и ФНЛ», – проинформировал Фролов.