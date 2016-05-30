Кудряшов: «Последний раз милдронат пил на сборах в «Спартаке», никакого эффекта не чувствовал»

Защитник «Ростова» Федор Кудряшов рассказал о том, как команда проходила допинг-тест, а также вспомнил, как в бытность игроком московского «Спартака» принимал милдронат.

«Я иду в раздевалку довольный и вижу перед дверью каких-то людей в костюмах. Нам говорят: «Туда». Мы радостные пошли в кабинет, были уверены в себе и ничего не боялись. А то, что там записано в закупках аптеки, не забирали даже. Просто аптека автоматически оформила такой же заказ, который был когда-то. Три часа мы провели на допинг-тесте, нам давали безалкогольное пиво. Навас там дольше всех просидел, до последнего. Я тоже долго. Нужно было 90 миллилитров сдать, а я за 40 минут смог только 78. Ради этих двенадцати пришлось выпить две бутылки безалкогольного пива. А воды – где-то два литра за все время допинг-теста.

Я в последний раз пил милдронат в «Спартаке»: причем не систематически, только на сборах. Никакого эффекта не чувствовал. Не знаю, почему из-за него такой шум подняли. Ведь есть аналоги, которые ничем не отличаются, а их не включили в запретный список», – заявил Кудряшов.